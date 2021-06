Bundeswehr-Laster begräbt Pkw unter sich – zwei Frauen eingeklemmt

Calbe - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 63 zwischen Schwarz und Sachsendorf bei Calbe sind am Montagvormittag zwei 54 und 57 Jahre alte Frauen verletzt worden. Laut ersten Informationen war ein Lkw der Bundeswehr von der Straße abgekommen. Beim Versuch gegenzulenken überschlug sich der Laster, prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw und begrub anschließend einen Kleinwagen unter sich.

Nur mit Hilfe eines Krans konnte die Feuerwehr in langwieriger Arbeit die beiden Insassen des Autos befreien. Beide wurden schwer verletzt, die 57-Jährige wurde per Hubschrauber in eine Magdeburger Klinik geflogen. Der Fahrer des Bundeswehr-Lkw blieb unverletzt.

Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Polizei sowie Militärpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (mz)