Brandstiftung: Fast 30 Strohballen stehen in Barby in Flammen

Barby/MZ - Sonntagnachmittag wurde der Polizei der Brand einer Scheune in der Gnadauer Straße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits mit einem Löschfahrzeug vor Ort und löschte den Brand. In der Scheune verbrannten etwa 20 bis 30 Heuballen, durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem ein, in der Scheune befindliches Auto beschädigt.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt, die Ermittlungen zur Untersuchung der Brandursache wurden aufgenommen. Nach Angaben der Feuerwehr, handelt es sich jedoch um eine Brandstiftung.