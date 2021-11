Bei der Stempeljagd erfolgreich: Das sind die neuen Kulturkonsule im Salzland

Aschersleben/Seeland/MZ - Kulturkonsule wurden im vergangenen Jahr aufgrund der Coronapandemie leider nicht ernannt. Zumindest nicht öffentlich und in feierlicher Runde.

Umso mehr freuten sich Landrat Markus Bauer und Hans-Michael Strube vom Vorstand des Salzländer Kulturstempels, die Ehrenurkunde nun wieder direkt zu überreichen. An all jene, die bei der Stempeljagd erfolgreich waren und allen Stationen dieser Kultur- und Tourismusroute einen Besuch abgestattet haben. Das waren in diesem Jahr immerhin 20.

Darunter waren laut Verein nur acht Sammler aus dem Salzlandkreis selbst - einer aus Gatersleben, zwei aus Bernburg und fünf aus Schönebeck. Elf Stempelwanderer kamen aus dem Raum Harz, zwei aus Niedersachsen und ein Stempelsammler aus Halle.

Alle neuen „Kulturkonsule“ hätten betont, dass sie viele Orte - belebte und weniger belebte Ecken - im Salzlandkreis kennengelernt haben, die sie sonst wohl nicht gesehen hätten. Hans-Joachim Lindner aus Schönebeck sei besonders von den Engeln in der Hecklinger Basilika begeistert gewesen. Er freut sich über die vierte Auflage des Sammelbuches „Kulturvolles Salzland“, die er - wie andere aus der Runde auch - im Freundeskreis verschenken möchte. Die wird noch in diesem Monat an alle Tourist-Informationen, ins Salzlandmuseum in Schönebeck sowie an alle Sparkassenfilialen im Salzlandkreis ausgeliefert. Marcus und Sarah Fleischer mit ihren Töchtern - 13, neun und vier Jahre alt - aus dem benachbarten Harzkreis hatten zusammen mit Oma Birgit Ermisch sogar als komplette Familie ihren Spaß. Sie fanden es toll, dass die Stationen sowohl für Erwachsene als auch für Kinder interessant waren.