Beamter als DJ – Polizisten mit musikalischer Deeskalation in Schönebeck

Schönebeck - Im Hof eines Mehrfamilienhauses in Schönebeck hat ein Polizist am Mittwochabend einen streit auf ungewöhnliche Art schlichten können. Laut Mitteilung war es gegen 21 Uhr zu einem streit gekommen. Die Beteiligten hatten vorher zusammen gefeiert und auch entsprechend getrunken, bei der Musik hörte die Freundschaft jedoch plötzlich auf.

Die nach Handgreiflichkeiten herbeigerufene Polizei löste das Problem individuell: Die Ordnungshüter halfen dabei, eine Playlist für den Rest des Abends zu erstellen, mit der am Ende alle Beteiligten zufrieden waren. Am Ende seien sich die Streitenden alle wieder in die Arme gefallen, so der Polizeibericht. (mz)