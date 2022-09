Es fehlt an allem: Dramatische Lage bei Ameos-Kliniken im Salzlandkreis

Zu wenig Ressourcen, zu wenig Personal, explodierende Kosten in allen Bereichen: Noch nie war die Situation für Krankenhäuser so dramatisch wie jetzt. Auch Ameos hat enorm zu kämpfen, um die Versorgung weiter gewährleisten zu kämpfen.

Freddy Eppacher bei einem Rundgang im Krankenhaus-Neubau in Schönebeck. Der Regionalgeschäftsführer Ameos Ost spricht in der derzeitigen krise von nie da gewesenen Existenzängsten

Schönebeck/Staßfurt - „Es war schon immer schwierig, in diesem komplexen Vergütungssystem irgendwie zu überleben. Aber jetzt gehen uns die Antworten aus.“ Freddy Eppacher sieht ein fettes Minus im Millionenbereich auf die Kliniken zukommen. Der Regionalgeschäftsführer von Ameos Ost prangert Missstände im Gesundheitswesen an, fordert eine grundlegende Strukturreform und rechnet mit einer „massiven Bereinigung am Krankenhausmarkt.“ Was bedeutet das für die Krankenhäuser im Salzlandkreis?