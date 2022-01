Sachsens Sozialministerium wehrt sich gegen gefälschte Flyer

Dresden/dpa - Das Sozialministerium wehrt sich gegen gefälschte Flyer. Ein Infoblatt mit dem Titel "Sachsen muss wieder in Deutschland integriert werden" mit dem Erscheinungsbild des Ministeriums sei in verschiedenen Orten Sachsens verbreitet worden, teilte das Ressort am Freitag in Dresden mit.

Dabei handele es sich um eine Fälschung. Offensichtlich sei ein Flyer des Sozialministeriums grafisch verändert und mit einem frei erfundenen Text versehen worden. Das Ministerium distanziere sich ausdrücklich vom Inhalt und behalte sich rechtliche Schritte vor, hieß es.