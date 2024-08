Im August wird die Polizei in Sachsen-Anhalt wieder eine Woche lang an einem europaweiten Blitzermarathon teilnehmen. Neben Hand- und Großmessgeräten sind landesweit auch Blitzeranhänger im Einsatz.

Neuer Blitzermarathon in Sachsen-Anhalt: Wann und wer im August kontrolliert wird

In Sachsen-Anhalt wird die Polizei im August wieder an einem europaweiten Blitzermarathon teilnehmen.

Magdeburg/Halle (Saale). - "Es geht uns darum, Sachsen-Anhalts Straßen für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. Und deshalb war es für uns klar, erneut bei dieser Schwerpunktaktion mitzumachen", kündigt Staatssekretär Klaus Zimmermann die europaweite Kontrollwoche an.

Heißt: Auch im August nimmt die Polizei Sachsen-Anhalt an dem europaweiten "Roadpol"-Blitzermarathon teil.

Hintergrund: Roadpol ist eine Nicht-Regierungsorganisation (NGO), die aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union hervorgegangen ist.

Dann finden Radarkontrollen in Sachsen-Anhalt zum Blitzermarathon statt

Die Geschwindigkeitskontrollwoche findet vom 5. bis 11. August statt. Dabei setze die Polizei neben Hand- und Großmessgeräten landesweit auch Blitzeranhänger ein, heißt es.

Zimmermann weist zudem darauf hin, dass erst recht rund um Schulen die vorgeschriebene Geschwindigkeit eingehalten werden muss, da die neuen Schulkinder zum Schulanfang teils noch unerfahren in gefährlichen Situationen auf dem Schulweg sind.

Was bedeutet "Speed", "Speedweek" oder "Speedmarathon"?

Bei den Speed-Kontrollen sind besonders zu schnelle Auto-, aber auch Lkw-Fahrer im Visier der Polizei. Beim Speedmarathon-Tag am 19. April 2024 gab es besonders häufige Kontrollen auf allen Autobahnen, Land-, sowie Bundesstraßen.

Eine Kontrollstelle wird laut Inneministerium beispielsweise am 8. August in der Albrechtstraße in Dessau-Roßlau errichtet.

Im Rahmen der ersten Geschwindigkeitskontrollwoche vom 15. bis 21. April seien insgesamt mehr als 1.250 Polizisten im Einsatz gewesen.

Diese hätten die Geschwindigkeit von rund 207.000 Fahrzeugen überprüft. Dabei stellten sie mehr als 5.230 Fahrzeugführer in Sachsen-Anhalt fest, die zu schnell unterwegs waren, heißt es.