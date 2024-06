Auf der Galopprennbahn am Herrenkrug Das muss man zum zweiten Dackelrennen in Magdeburg wissen

Am 15. Juni findet das zweite Dackelrennen auf der Magdeburger Galopprennbahn am Herrenkrug statt. In diesem Jahr messen sich wieder etliche Teilnehmer gegeneinander. Alle wichtigen Infos auf einen Blick.