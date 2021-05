Zwei Unfälle am Rasthof Börde legen die A2 lahm

Gleich zwei Unfälle legten am Samstagmittag die A2 lahm.

Irxleben - Gleich zwei Unfälle am Rasthof Börde haben am Samstagmittag für lange Staus auf der A2 gesorgt. In beide Unfälle waren jeweils mehrere Pkw involviert. Es gab mehrere Verletzte.

Zunächst fuhren am Rasthof Börde/Süd vier Pkw ineinander. Nach ersten Informationen hatte der erste Pkw aufgrund des Staus vor ihm abbremsen müssen, die PKW dahinter hatten nicht ausreichend Abstand gehalten und fuhren auf. Die A2 musste kurzfristig gesperrt werden. Wegen der Bergungsarbeiten war auch die Zufahrt zum Rasthof Börde eingeschränkt.

Der Unfall war noch nicht ganz abgearbeitet, da krachte es schon wieder. Erneut hatte ein Pkw-Fahrer das Stauende vor der Baustelle zu spät erkannt und musste abrupt abbremsen. Sechs folgende Pkw fuhren auf und wurden teils ineinander geschoben. An den Fahrzeugen entstand teils Totalschaden. Zwei Frauen wurden verletzt.

Die A2 wurde in Richtung Berlin für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf rund 10 Kilometer. Auch die Umleitungsstrecke über die B1 war überlastet. (mz)