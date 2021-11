Zwei Tote in Corona-verseuchtem Pflegeheim in der Altmark

Magdeburg/MZ - Ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Salzwedel (Altmark) hat zwei Menschenleben gekostet. Nach Angaben von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war die Hälfte des Pflegepersonals nicht gegen Corona geimpft, darunter der Heimleiter.

Landrat Michael Ziche (CDU) sagte der MZ, von 45 Heimbewohnern seien 35 infiziert worden. „Der Heimleiter hat sich in der vergangenen Woche beim Pandemiestab gemeldet und angegeben, dass er sich mit dem Betrieb überfordert fühlt“, sagte Ziche. Haseloff zeigte sich empört über den Vorfall. „Das geht überhaupt nicht“, sagte er. „Man kann da nur fragen: Warum lasst ihr euch nicht impfen?“

Mit einer neuen Corona-Verordnung will die Landesregierung den Druck auf Impfverweigerer erhöhen. Ab dem 13. November sollen in Regionen mit vielen Infektionen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch nach der 3G-Regel möglich sein, also für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Veranstalter können auch weiterhin auf 2G ausweichen, also Getestete ausschließen. In den Fußballstadien müssen Zuschauer dann Mund-Nase-Bedeckungen tragen.