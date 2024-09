Überraschend hat Sachsen-Anhalts Landesregierung in den Jahren 2025-26 kein Geld für Baumaßnahmen rund um das geplante Zukunftszentrum in Halle eingeplant. Im Rathaus ist der Ärger groß: Die Landesregierung will aber weiter zu ihren Zusagen stehen.

Ärger um Zukunftszentrum in Halle: Landesregierung will zu versprochener Baufinanzierung stehen

Halle/Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesregierung hat versichert, an ihrer Zusage zur Baufinanzierung am geplanten Zukunftszentrum in Halle festzuhalten. „Die Landesregierung steht fest zur Finanzierung der Bauvorhaben“, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe der MZ am Mittwoch. „Wir brauchen aber verlässliche, konkrete Zahlen, die wir im Haushalt hinterlegen können.“