Jeder dritte Einschüler in Sachsen-Anhalt hat Karies. Dabei spielen soziale Verhältnisse eine Rolle. Ärzte sehen Eltern in der Verantwortung, fordern aber auch eine Pflicht zum Zähneputzen.

Halle/MZ. - Kleine Kinder und große Löcher in den Zähnen: Der Nachwuchs in Sachsen-Anhalt hat oft Probleme mit der Mundgesundheit. Wie aktuelle Zahlen des Landesamtes für Verbraucherschutz (LAV) zeigen, hatte nur rund die Hälfte der einzuschulenden Kinder naturgesunde Zähne. Die Daten beziehen sich auf das Schuljahr 2022/23 und sind Ergebnis der Reihenuntersuchungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Etwa ein Drittel der Einschüler muss wegen Karies behandelt werden, jeder fünfte war deshalb bereits in Behandlung.