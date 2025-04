Zu viel Chemie in Sachsen-Anhalts Flüssen und Seen

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt wird die verpflichtenden Vorgaben der Europäischen Union zur Qualität der Gewässer bis zum Zieljahr 2027 nicht erreichen. Das hat das Landesumweltministerium auf MZ-Nachfrage eingeräumt. Laut Ministerium sind derzeit 100 Prozent der Flüsse und Seen in Sachsen-Anhalt in ihrer chemischen Zusammensetzung in einem nach EU-Standard schlechten Zustand. Ministeriumssprecher Matthias Stoffregen sagte der MZ, die sehr strengen Anforderungen etwa zur Belastung mit Quecksilber ließen sich nicht einhalten.