Zieschang soll neue Innenministerin in Sachsen-Anhalt werden

Magdeburg/Berlin - Tamara Zieschang (CDU), Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neue Innenministerin in Sachsen-Anhalt werden. Zuvor hatte die Magdeburger „Volksstimme“ unter Berufung auf CDU-Fraktionskreise berichtet, dass Zieschang Innenministerin werden könnte.

Sie war früher Staatssekretärin im Innenministerium in Sachsen-Anhalt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) holte Zieschang Ende 2019 als Staatssekretärin in das Ressort. Sie trat die Nachfolge von Guido Beermann an, der wiederum in Brandenburg Minister für Infrastruktur und Landesplanung wurde.