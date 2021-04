Zieht Sachsen-Anhalt die Notbremse?

Magdeburg - Die Landesregierung berät am Dienstag ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie. In der Kabinettssitzung werde es auch um eine Verlängerung oder Anpassung der aktuellen Corona-Landesverordnung gehen, sagte ein Regierungssprecher. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will ab 14 Uhr über die Ergebnisse informieren.

Vor der möglichen bundesweiten Verschärfung der Regeln gegen die Corona-Pandemie sprach sich Haseloff gegen generelle Ausgangssperren aus. „Ausgangssperren - das bestätigt auch die Forschung - haben auf das Infektionsgeschehen geringen Einfluss“, sagte er auf „Bild“-Online. „Ein gewisser Effekt mag noch in Ballungsräumen bestehen, im ländlichen Raum tendiert dieser gegen Null“, sagte der CDU-Politiker. Wichtiger sei der Infektionsschutz in Innenräumen.

Debatte um Ausgangsbeschränkungen und Testpflicht

Die aktuellen Corona-Regeln gelten noch bis zum Sonntag. Die Bundesregierung will die Vorschriften künftig einheitlich über das Infektionsschutzgesetz regeln. Dazu werde sich die Landesregierung positionieren, sobald ein konkreter Vorschlag aus Berlin auf dem Tisch liegt, sagte der Sprecher. Das Bundeskabinett wollte ebenfalls am Dienstag darüber beraten. Zur Debatte stehen dabei etwa strengere Ausgangsbeschränkungen und eine Pflicht für Unternehmen, Corona-Tests für die Belegschaft anzubieten.

Haseloff lehnt Ausgangsbeschränkungen ab

Haseloff hatte bislang strengere Ausgangsbeschränkungen, jedenfalls im ländlichen Raum, als wirkungslos abgelehnt, sich für strengere Vorgaben für die Unternehmen aber offen gezeigt. SPD und Grüne forderten schon am Wochenende, die geplante bundesweite Verschärfung mitzutragen. (dpa)