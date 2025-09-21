Til Steinforth hatte alles versucht. Am Ende half es nichts: Bei der WM in Tokio musste er verletzungsbedingt aufgeben.

Zu große Schmerzen: Bitteres Ende für Steinforth bei der WM

Tokio/Halle/MZ - Am Ende siegte die Vernunft. Schweren Herzens. „Nach Rücksprache mit dem Trainerteam, den Medizinern und meiner Familie muss ich den Zehnkampf vorzeitig beenden“, verkündete Till Steinforth am Samstag, nachdem der Wettkampf der Alleskönner bei der Leichtathletik-WM gerade einmal so richtig begonnen hatte. Nach drei Disziplinen musste der Athlet des SV Halle bereits aufgeben, zu groß waren die Schmerzen an der operierten Leiste, zu groß die Bedenken, sich schlimmer zu verletzen.