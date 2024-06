Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

as Jahr, das zum besten des DDR-Fußballs werden sollte, beginnt mit einer ganzen Menge Arbeit. Mit fünf Siegen und nur einer Niederlage hat sich die Nationalmannschaft des zweiten deutschen Staates im Herbst 1973 souverän für die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft im Westen Deutschlands qualifiziert. Für das Ministerium für Staatssicherheit ein Grund, die „Aktion Leder“ auszurufen. Mit verstärkten Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen müsse verhindert werden, dass „der Gegner Anhaltspunkte für die Entfaltung seiner Angriffe in Form von politisch-ideologischer Diversion“ bekomme, wie es im Befehl 11/75 von Stasi-Minister Erich Mielke heißt.