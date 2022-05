Eines der bekanntesten Festivals Sachsen-Anhalts, das Metal-Event Rockharz, das bis 2019 jedes Jahr in Ballenstedt am Harz von Tausenden aus ganz Deutschland und darüber hinaus gefeiert wurde, ist ausverkauft. Doch es gibt noch Chancen auf Tickets. Wir verraten, wie und wann Sie trotzdem die begehrten Eintrittskarten ergattern können.

Das eigentlich ausverkaufte Rockharz-Festival stellt schon in wenigen Tagen Tagestickets zur Verfügung. Für welche Tage es die Karten gibt, wie viele verfügbar sind und wann und wo sie erworben werden können, verraten wir. Symbolbild:

Ballenstedt - Es ist soweit: Die Wochenendtickets für das Rockharz-Festival in Ballenstedt am Harz sind restlos ausverkauft. Findige Händler haben darauf offenbar spekuliert und sich gleich mehrere der begehrten Eintrittskarten gesichert. Das Gute: Auch vermeintlich zu spät gekommene besitzen dadurch die Möglichkeit, noch in den Genuss des Mehrtagestickets zu kommen. Doch um welchen Preis?