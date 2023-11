Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Als Mitarbeiter des Tierparks Köthen am Morgen des 12. November das Schalenwildgehege kontrollieren, machen sie eine grausige Entdeckung. Drei Tiere liegen getötet am Boden. Eine Sikahirschkuh ist bis auf die Knochen aufgefressen. Nur wenige Raubtiere verzehren ihre Beute so komplett. Eines davon, das sich in Sachsen-Anhalt immer weiter ausbreitet, ist der Wolf. Ob er die Hirschkuh sowie zwei Kälber getötet hat, ist noch nicht geklärt. Ein entsprechendes Gutachten mit DNA-Bestimmung steht aus.