Wohnungsunternehmen fordern bessere staatliche Unterstützung

Die Lindenhofterrassen (oben) wurden in Halberstadt neu gebaut.

Halle (Saale) - Die Wohnungsbauunternehmen in Sachsen-Anhalt fordern ein neues „Stadtumbauprogramm 2030“. „Nicht mehr nur der Abriss, sondern auch die Förderung von neuem Wohnraum ist dringend notwendig“, sagte Jens Zillmann, Verbandsdirektor der Wohnungswirtschaft, der MZ. Nach seinen Angaben hätten die 191 kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen im Land in den vergangenen Jahren massiv in die Modernisierung und die Schaffung von neuem, hochwertigen Wohnraum investiert. „Wegen der steigenden Baupreise wird dies jedoch immer schwieriger“, sagt Zillmann.