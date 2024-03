Magdeburg/DUR/mad - Der Wolf ist zurück in Deutschland, auch in Sachsen-Anhalt. Und er breitet sich immer weiter aus. Dies belegen die Zahlen des jährlich aufgestellten Monitoringberichts. Laut aktuellem Bericht (1. Mai 2022 bis 30. April 2023) leben in Deutschland 1.339 Wölfe und somit über 160 mehr als im Zeitraum 2021/2022 (1.175). Diese teilen sich in 184 Rudel, 47 Paare und 22 Einzeltiere auf.

Allein in Sachsen-Anhalt leben laut aktuellem Bericht derzeit mindestens 201 Wölfe in 27 Rudeln, auch hier steigt die Tendenz. 183 Tiere waren es im Vorjahr.

Im Video: Richtiges Verhalten bei Begegnung mit Wolf

Verhaltensregeln für Wolfsbegegnungen gibt das Wolfskompetenzzentrum des Landesamtes für Umweltschutz. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Immer öfter werden Wölfe nun auch wieder in der Nähe von Ortschaften gesichtet. Einige besonders neugierige Tiere wagen sich inzwischen sogar an die Ränder von Großstädten. Viele Menschen machen sich Sorgen, bei einem Spaziergang Wölfen zu begegnen. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ist der Wolf gefährlich für den Menschen?

Es gibt keine Hinweise, dass Wölfe ihre Vorsicht gegenüber dem Menschen verloren haben. Doch es gehört zum normalen Verhalten der Wölfe, dass sie gelegentlich nachts oder auch tagsüber in der Nähe von Ortschaften gesichtet werden oder Dörfer durchqueren.

Die Erfahrung zeigt, dass dieses Verhalten normalerweise keine Gefährdung für Menschen darstellt, beurteilt das Ministerium für Umwelt und Naturschutz die Situation. Dennoch gelte: Sicherheit zuerst!

Übergriffe von Wölfen auf Menschen seien sehr selten. Es gab in der Vergangenheit nur wenige Fälle, in denen gesunde Wölfe einen Menschen angegriffen oder gar getötet haben. Wolfsangriffe auf Menschen seien vor allem auf drei Ursachen zurückführen: Tollwut, Provokation und Futterkonditionierung.

Richtiges Verhalten: Was tun bei Begegnung mit Wolf?

In aller Regel bemerkt der Wolf den Menschen zuerst. Wölfe sind vorsichtig und scheu und meiden das Zusammentreffen mit Menschen. Sie werden sich zumeist unbemerkt zurückziehen. Begegnungen sind sehr selten, können jedoch bei ungünstigen Windverhältnissen nie ausgeschlossen werden.

Wölfe sind wehrhafte Wildtiere. Man sollte ihnen mit Respekt begegnen. Wölfe anzulocken oder sich anzunähern sei keine gute Idee. Den Tieren sollte Raum für einen Rückzug gelassen werden.

Grundsätzlich empfiehlt sich bei einer Wolfsbegegnung ruhig zu bleiben und Abstand zu halten, so der Rat des Umweltministeriums. Sollte der Wolf sich nicht zurückziehen, wird empfohlen, Geräusche zu machen, in die Hände zu klatschen oder laut zu sprechen. Auch wenn sich das Tier trotzdem nähert, sollte man Ruhe bewahren.

Am besten stehen bleiben, aufrichten und groß machen. Lieber ein paar Schritte auf das Tier zugehen als zurückzuweichen. Davonrennen sei keine Option, da dies das Jagd- und Verfolgungsverhalten des Tieres auslösen könnte.

Begegnung zwischen Hund, Wolf und Mensch - wie verhalte ich mich?

Wölfe und Hunde können aufgrund gemeinsamer Abstammung noch immer kommunizieren. Wölfe sehen Hunde unter Umständen als Artgenossen an. Das kann problematisch sein, da Hunde sich nicht wie Wölfe verhalten. Generell sollten Hunde in Wolfsgebieten an der Leine und nahe bei ihrem Besitzer geführt werden. Wölfe interessieren sich möglicherweise für Hunde, die "dreist" in ihrem Territorium markieren.

Der beste Schutz des Hundes ist dann die Nähe seines Besitzers. Für den Hundeführer bestehe selbst dann kaum Gefahr. Wölfe interessieren sich nicht für den Menschen. Komme es zum Zusammentreffen von Wolf und Hund, sollte man seinen Hund zu sich rufen, anleinen und sich ruhig zurückziehen, raten die Experten des Ministeriums. Zeigt der Wolf dennoch weiter Interesse am Hund, könne lautes Rufen oder das Werfen von Gegenständen den Wolf vertreiben.





Wolf gesichtet - wo melde ich einen Wolf in Sachsen-Anhalt?

Wölfe seien instinktiv vorsichtig gegenüber Menschen. Erfahren Wölfe zum Beispiel durch Fütterung positive Reize vom Menschen, könne daraus ein aggressives Verhalten entstehen. Deshalb sei es wichtig, Begegnungen mit Wölfen dem Wolfsmanagement des jeweiligen Bundeslandes zu melden. Auffälliges Verhalten kann frühzeitig erkannt und falls nötig, gegengesteuert werden.

Hier können Sie sich hinwenden:

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Sind Sie einem Wolf begegnet?

Ansprechpartner und Meldeadressen: Übersicht über Ansprechpartner in anderen Bundesländern finden

Wer erfasst die Begegnngen mit Wölfen?

Das Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) erfasst jede Meldung über die Sichtung von Wölfen oder andere Hinweise zu deren Anwesenheit, um Wolfsaufkommen in Sachsen-Anhalt bestmöglich abzubilden.

Hinweise zu Sichtungen telefonisch unter: +49 3939 06-486 oder per E-Mail an [email protected].