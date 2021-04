Neues Gesetz tritt in Kraft Wo Schulen und Kitas wieder schließen – was Eltern jetzt wissen müssen

Das neue bundesweite Infektionsschutzgesetz tritt am Freitag in Kraft. Erstmals gibt die Bundesregierung für ganz Deutschland gültige Regeln vor. Die treffen unter anderem Schulen und Kindergärten. Wir zeigen, was Eltern jetzt wissen müssen.