Wo es im Land momentan noch Probleme gibt

Magdeburg - Nach Inkrafttreten der bundeseinheitlichen Notbremse gibt es teils unterschiedliche Auslegungen der Regeln. Strittig ist vor allem, wie genau Kunden im Einzelhandel oder bei Dienstleistern nachweisen können, dass sie nicht ansteckend sind. Die Folgen des Bundesgesetzes im Überblick:

Viel zu tun für Apotheken

Alle Regionen Sachsen-Anhalts liegen deutlich über der Inzidenz von 100. Damit sind Friseurbesuche nur mit negativem Corona-Test erlaubt, in vielen Landkreisen gilt das auch für das sogenannte Terminshopping. Das hat Folgen. „Seit Montag ist die Nachfrage nach Tests extrem. Das Telefon steht nicht mehr still“, berichtete Cornelia Förster von der Waisenhaus-Apotheke in Halle.

Der Apothekerverband verzeichnet einen landesweiten Andrang. „Bis zur letzten Woche sind die Leute vor allem freitags gekommen, für den Besuch bei Oma und Opa. Jetzt ist die Nachfrage durchgängig hoch. Wir können gar nicht alle bedienen“, sagte der Vize-Landessvorsitzende Thomas Rößler. In Sachsen-Anhalt bieten 160 Apotheken Tests an. Hinzu kommen Teststationen, Arztpraxen und Hilfsorganisationen wie das DRK.

Streit um Selbsttests

Etliche Ladeninhaber und Dienstleister akzeptieren allerdings auch alternative Nachweise. Die Handwerkskammer Halle hält es für ausreichend, wenn ein Kunde beim Friseur schriftlich versichert, dass er zuhause einen Selbsttest gemacht hat. „Im Gesetz steht lediglich, dass es ein anerkannter Test sein muss“, sagte Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann der MZ. „Wir hoffen, dass sich unsere Rechtsauffassung durchsetzt. Sonst weichen viele Kunden in die Schwarzarbeit aus, wo es überhaupt keine Hygieneregeln gibt.“

Das Landesgesundheitsministerium widerspricht. Neben PCR- und Apothekentests seien Selbsttests durchaus zulässig, sagte ein Sprecher. Diese müssten aber unter Aufsicht des jeweils Verantwortlichen vorgenommen werden, also im Friseursalon. Nur so lasse sich sicherstellen, dass die richtige Person getestet wurde. PCR- und Apothekentests sind 24 Stunden lang überall gültig, ein vor den Augen des Friseurs vorgenommener Selbsttest hingegen nur in diesem Salon.

Zutritt auch mit Impfausweis?

Andere Geschäfte lassen auch Geimpfte eintreten. In Dessau-Roßlau informierte ein Laden der Textilkette Kik am Dienstag die Kunden, Einlass gebe es „nur bei Negativtest oder vollständigem Impfstatus“. Eine solche Regelung hatte die Ministerpräsidentenkonferenz am Montag allerdings nicht beschlossen. Kik zog den Aushang später zurück und bat um Entschuldigung.

Polizei hat nachts wenig Ärger

Die umstrittene Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr wird nach Einschätzung der Polizei in nur sehr wenigen Fällen missachtet. Lediglich „einzelne Verstöße“ habe man festgestellt, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. So entdeckten die Beamten in der Nacht zu Sonntag in Magdeburg eine größere Gruppe Menschen. Gegen acht Personen aus Halle und Magdeburg laufen Ordnungswidrigkeitsverfahren. In Zeitz wurden nachts zwei junge Autofahrer angehalten.

Teilweise volle Schulklassen

In Halle und fünf Landkreisen sind die Schulen geschlossen, in den anderen Landesteilen gibt es Wechselunterricht. Dort hakt es vielerorts bei der Notbetreuung. Dort, wo Schulhorte keine Kinder aufnehmen können, sollen diese laut Bildungsministerium zu den anderen Kindern ins Klassenzimmer kommen. „Teilweise sind die Klassen schon ziemlich voll“, kritisierte Eva Gerth, Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW. (mz/Hagen Eichler)