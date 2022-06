Wo Abellio in Mitteldeutschland noch fährt und wo bald nicht mehr

HALLE/BERLIN/MZ - Der Bahnbetreiber Abellio wird weiter regionale Zugverbindungen in Mitteldeutschland anbieten. Das geht aus dem Sanierungsplan hervor, der von der Gläubigerversammlung angenommen und am Montag vom zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg bestätigt worden ist. Demnach wird das Unternehmen das Netz Saale-Thüringen-Südharz regulär bis 2030 weiter betreiben. Aus dem Dieselnetz zieht sich Abellio Rail Mitteldeutschland mit Sitz in Halle hingegen zurück. Dieses soll ab 2024 neu ausgeschrieben werden. Abellio will sich an dieser Ausschreibung nicht beteiligen und hofft, die auf den Strecken eingesetzten Mitarbeiter an einen neuen Betreiber übergeben zu können.

