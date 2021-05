Reiner Haseloff (CDU): Unsere Wirtschaftskraft ist in den letzten Jahren gewachsen, die Arbeitslosigkeit gesunken. An diese positive Entwicklung werden wir anknüpfen. Dabei spielt die Gestaltung des Strukturwandels in der Braunkohleregion eine entscheidende Rolle. Mit 4,8 Milliarden Euro steht hier eine beeindruckende Summe an Mitteln bereit. Gemeinsam mit regionalen Akteuren werden wir in die Zukunft unserer Heimat investieren. Für den Süden wie den Norden des Landes gilt es, sich für die Ansiedlung und das Wachsen von Unternehmen zu engagieren. Starke und innovative Unternehmen sind die Basis für den Wohlstand künftiger Generationen. Neue und moderne Arbeitsplätze entstehen durch die Ansiedlung von Behörden wie der Cyberagentur oder der Zweigstelle des Bundesverwaltungsamts, ebenso wie durch Investitionen von Unternehmen.

Wir werden durch die Förderung von Innovationen und die bestmögliche Betreuung von Investoren die Attraktivität des Standorts weiter steigern. In der Altmark sitzt mit Mercer ein wichtiger Zellstoffproduzent, im Saalekreis bündeln sich beachtenswerte Projekte rund um das Thema Wasserstoff. In den Ballungsräumen Magdeburg und Halle befinden sich große Logistikdrehkreuze. Die Rahmenbedingungen, die Investitionen erst ermöglichen, verbessern sich. Der Breitbandausbau geht voran, kulturelle und sportliche Angebote werden gefördert, Hochschulen unterstützt, die Kinderbetreuung verbessert.

(Foto: imago images/Political-Moments)