Was wird aus Chipfabrik in Magdeburg?

Magdeburg/MZ - Nach dem vorläufigen Stopp der Intel-Investitionspläne in Magdeburg haben Koalitionspolitiker von CDU, SPD und FDP zu neuem Optimismus aufgerufen. „Es geht jetzt darum, diese Aufbruchstimmung aufrecht zu erhalten“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag im Landtag. „Es gibt diesen Park, wir werden dort Firmen ansiedeln.“ Der 1.100 Hektar große Hightech-Park am Rande Magdeburgs, in dem sich Intel zusammen mit Zuliefererbetrieben ansiedeln soll, sei ein „absolutes Filetstück“ für Investoren, so Haseloff. „Es ist ein hohes, rares Gut zur Zeit in Deutschland, besiedlungsfähige Flächen zu haben.“