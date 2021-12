Winterwetter: Schnee kommt am Wochenende auf Sachsen-Anhalt zu

Die Temperaturen sind deutlich gesunken. Vielerorts zeigt das Thermometer unter null Grad Celsius an. Das beschert Sachsen-Anhalt am Wochenende möglicherweise Schnee.

Magdeburg/Leipzig/ Dpa - Auf die Menschen in Sachsen-Anhalt kommt ein ungemütliches Wochenende zu. Am Freitag soll das Wetter zunächst noch vielerorts sehr freundlich sein, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Tagsüber bleibt es trocken und zumindest bis Mittag auch sonnig bei Höchsttemperaturen von bis zu vier Grad. Schon in der Nacht wird allerdings bis ins Tiefland hinein Schnee erwartet, der vor allem im Harz und in den östlichen Landesteilen auch für kurze Zeit liegen bleiben kann.

Ab dem Samstag zeichnet sich dann dem DWD-Sprecher zufolge ein Gefälle ab: Während in den südlicheren Landesteilen nasskaltes, verregnetes Wetter bei Höchsttemperaturen um die fünf Grad herrscht, soll es im Nordosten nicht wärmer als zwei Grad werden. Im Harz wird oberhalb von 600 Metern wieder Schnee erwartet, in der Altmark sogar bis ins Tiefland hinein. In der Nacht kühlt es im Süden bis auf etwa drei Grad ab, im Norden bis auf den Gefrierpunkt.

Am Sonntag soll sich das winterliche Wetter auch in den Süden ausbreiten. In weiten Teilen von Sachsen-Anhalt ist dann mit Schnee zu rechnen. Erst am Nikolausmontag kann man wieder auf Sonne hoffen - und auf einen klassischen Wintertag mit Temperaturen knapp über null Grad.