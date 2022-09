Willingmann wird Vorsitzender für neue Energieministerkonferenz

Preiskrise, Gasknappheit, stockender Windkraftausbau: Deutschlands Energieminister arbeiten an zahlreichen Baustellen. Künftig soll ihre Konferenz zum festen Termin in der Bundesrepublik werden - 2023 übernimmt der Minister aus Sachsen-Anhalt den Vorsitz.

Magdeburg/MZ - Energiekrise, Preisexplosionen, stockender Ausbau von Wind- und Solarkraft: Dass die Energiepolitik in Deutschland immer stärker an Bedeutung gewinnt, zeichnet sich nun auch politisch deutlicher ab: Die Treffen der deutschen Energieminister werden zu einer regelmäßigen Konferenzen aufgewertet - solche Formate gibt es etwa schon in der Innen- oder Agrarpolitik. Die Pläne machte Sachsen-Anhalts Energieministerium am Mittwoch öffentlich. Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) wird demnach 2023 zum ersten offiziellen Vorsitzenden der neuen Konferenz.