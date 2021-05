Wie weiter mit den Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt?

Die aktuelle Corona-Verordnung in Sachsen-Anhalt ist nur noch bis Sonntag gültig - eine Neuregelung ist nötig. Die gilt allerdings nur für Regionen mit einer Inzidenz von unter 100.

Ministerpräsident Reiner Haseloff und seine Minister wollen am Dienstag ein Kenia-Fazit ziehen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesregierung will am Dienstag über die weitere Corona-Verordnung für Sachsen-Anhalt beraten. Die aktuellen Regeln auf Landesebene sind nur noch bis Sonntag gültig, entsprechend muss jetzt entschieden werden, wie es weiter geht. Das Kabinett werde am Dienstag die ersten Eckpunkte für die neue Verordnung beraten, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Bis Freitag sollen die neuen Regeln dann im Umlaufverfahren beschlossen werden.

Die Ergebnisse der Kabinettssitzung sollen ab 13 Uhr in einer live im Internet übertragenen Pressekonferenz vorgestellt werden.

Die Regeln für Regionen mit einer Inzidenz von über 100 werden von der Bundes-Notbremse bestimmt. Die Landesverordnung muss aber unter anderem Regelungen für niedrigere Inzidenzen aufstellen, etwa welche Bereiche der Wirtschaft dann wieder öffnen dürfen. In Sachsen-Anhalt weist derzeit nur Magdeburg eine Inzidenz von unter 100 auf. Die Landkreise Börde und Jerichower Land stehen jedoch kurz davor.

Alle Minister dabei: Landesregierung will Kenia-Fazit ziehen

Weiter wollen Ministerpräsident Haseloff und seine Minister am Dienstag eine Bilanz der sogenannte Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt ziehen. Dazu werden alle neun Ministerinnen und Minister des Regierungsbündnisses aus CDU, SPD und Grünen erwartet.

Vor zwei Wochen hatte schon der Landtag über die Regierungsarbeit resümiert - dabei waren Regierung und Opposition naturgemäß zu sehr unterschiedlichen Bewertungen gekommen. So bezeichneten Rednerinnen und Redner aus den Reihen der Regierung die Zusammenarbeit zwar als schwierig, doch auch als produktiv und erfolgreich. So habe die Koalition die Arbeitslosigkeit im Land auf ein Rekordtief gedrückt zahlreiche Investitionen auf den Weg gebracht. Die oppositionelle Linke sprach hingegen von „vielen vertanen Chancen“. Die Oppositionsführerin AfD bewertete die Arbeit des Bündnisses als „bestenfalls mangelhaft“. (mz/dpa)