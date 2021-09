Wie weiter mit den Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt?

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will am Dienstag über die künftigen Corona-Regeln informieren.

Magdeburg/DUR – Die Corona-Zahlen sind niedrig – aber sie steigen. Vor diesem Hintergrund will die noch amtierende Landesregierung am Dienstagnachmittag verkünden, welche Corona-Regeln künftig in Sachsen-Anhalt gelten.

Die Pressekonferenz wird live via Youtube übertragen. Wir berichten aktuell.

Unter anderem stand im Vorfeld eine mögliche „2G-Regelung“ für die Gastronomie zur Diskussion. Demnach würden nur noch geimpfte oder genesene Personen ins Lokal dürfen. Ziel, das hatte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) mitgeteilt, ist es, mehr Menschen zur Impfung zu bewegen.

Bisher ist die Impfquote in Sachsen-Anhalt eher gering. Die Landesregierung fürchtet, dass die aktuell noch niedrigen Infektionszahlen wie im Vorjahr im Herbst rasant ansteigen. Auch 2020 war Sachsen-Anhalt lange kaum betroffen, wurde dann aber das Bundesland mit den höchsten Inzidenzen.