Wie Sachsen-Anhalts Wissenschaftler Mutationen schneller erkennen wollen

In Kläranlagen will Sachsen-Anhalt künftig auf Corona-Jagd gehen. (Symbolfoto)

Magdeburg - Auf der Suche nach aggressiven Corona-Mutationen will Sachsen-Anhalts Landesregierung verstärkt das Abwasser im Land kontrollieren. Das kündigte Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung an. Nach ersten Tests in der Kläranlage Halle-Nord startet die Suche nach Coronaviren und Mutanten nun auch in der Landeshauptstadt Magdeburg, in Bernburg (Salzlandkreis) und Weißenfels (Burgenlandkreis). Eine Pilotphase soll bis Ende Mai laufen, so Dalberts Ministerium. Langfristig geplant sei eine dauerhafte Überwachung des Abwassers. Sie soll so viele Daten liefern, dass sie landesweit Aussagekraft habe.

Dalbert erhofft sich vom neuen Testverfahren in der Kanalisation eine effektivere Pandemie-Eindämmung. „Wenn wir bereits im Abwasser die Virusmutationen nachweisen können, dann sind wir im Kampf gegen das Virus besser gerüstet“, sagte sie der MZ. Erste Tests in der halleschen Kläranlage verbucht das Ministerium als Teilerfolg. Dort gelang es Experten des Landesamts für Umweltschutz, das Coronavirus im Spül-, Bade- und Toilettenwasser nachzuweisen. Die Kläranlage deckt etwa 300.000 Haushalte ab. Dalberts Ministerium kündigt an: Um in einem zweiten Schritt auch genveränderte Virus-Mutationen in den Wasserproben zu identifizieren, würden aktuell die technischen Voraussetzungen beim Umweltamt geschaffen.

Abwasseruntersuchung als Corona-Frühwarnsystem

Das Ministerium will so eine Art „Frühwarnsystem“ aufbauen, um Corona-Ausbrüche früher zu erkennen. Anders als bei anlassbezogenen Rachenabstrichen und Spucktests - etwa in der Schule, vor dem Einkaufsbummel oder im Testzentrum - würde eine aussagekräftige Abwasserkontrolle tatsächlich ganze Städte und Regionen erfassen. Forscher könnten früher erkennen, ob neue Corona-Mutationen mit veränderten, gefährlicheren Eigenschaften in der Bevölkerung grassieren. Die neue, in Deutschland noch seltene Testmethode könnte auf diesem Wege ein Dunkelfeld ausleuchten.

Das zügige Identifizieren neuer Mutationen wird in der Pandemie immer wichtiger: Tatsächlich hatte sich in Deutschland die britische Corona-Variante B.1.1.7 in nur wenigen Monaten zur dominierenden Form entwickelt. Die Variante ist ansteckender und häufiger tödlich. Denkbar ist etwa auch, dass künftige Mutationen gefährlicher für Kinder sein könnten. Gäbe es solche Erkenntnisse, könnten Behörden anhand repräsentativer Abwasserproben künftig zielgerichteter auf eine Mutantenverbreitung reagieren.

Tests stellen sicher: Geklärtes Abwasser ist Virenfrei

Die Tests in Halle lieferten bereits ein sicheres Ergebnis: Geklärtes Abwasser enthält keine Coronaviren mehr. Dalbert will nach der Pilotphase dem Kabinett die dauerhafte Corona-Überwachung des Abwassers vorschlagen. Dafür müsse das Landesamt für Umweltschutz weiter ausgerüstet werden. Mit dem Vorstoß ist Dalbert auf Linie mit der EU-Kommission: Deren Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius ruft alle Mitgliedsstaaten auf, systematische Untersuchungen im Abwasser anzustellen. Solche Überwachungssysteme seien relativ günstig, verlässlich, leicht aufzubauen.

Für „vielversprechend“ halten Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig den Ansatz. „In Kläranlagen werden ohnehin Wasserproben genommen“, sagte René Kallies, seit einem Jahr Teil eines Forschungsteams. Das Erkennen von Mutationen im Wasser funktioniere definitiv - langfristig hält er es auch für möglich, noch unbekannte Mutanten im Abwasser zu identifizieren. Sinnvoll sei der Ansatz zudem in der Phase nach dem Abebben der Pandemie: „Neue Ausbrüche sind dann sofort zu erkennen“ - selbst wenn Menschen zunächst symptomfrei seien. (mz)