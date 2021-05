Wie Sachsen-Anhalt den Neustart von Gastronomie und Tourismus plant

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) will der Tourismusbranche nach monatelanger Corona-Zwangspause schnellstmöglich neuen Schub verleihen. „In der Branche muss etwas passieren“, sagte Willingmann der MZ am Dienstag. „Gastronomie und Hotellerie haben im übergroßen Maße die Last der Krise getragen.“ Angesichts stetig sinkender Infektionszahlen befürwortet der Minister nun spürbare Lockerungsschritte für die Zeit nach Pfingsten, sofern die regionalen Inzidenzzahlen dies zulassen.

In einem ersten Schritt können Landkreise und kreisfreie Städte bereits jetzt Ferienwohnungen, Campingplätze, Sportboothäfen und Außengastronomie für Gäste öffnen - zentrale Voraussetzung ist eine mehrtägige Corona-Inzidenz unter 100, wie derzeit in Magdeburg. Weitere Kreise verzeichnen Trends in diese Richtung. Willingmann rechnet damit, dass nach Pfingsten - in etwa zwei Wochen - die Mehrzahl der Regionen unter die 100er-Marke fällt, somit die bundesweite Corona-Notbremse dort nicht mehr greift.

Kann Innengastronomie noch im Mai wieder starten?

Noch weitergehende Schritte plant er nun für Zeit ab dem 24. Mai. „Wir müssen uns unterhalten: Was passiert unter 50“ Denkbar sei die Öffnung der Innengastronomie unter Hygienebedingungen. Über Hotelöffnungen müsse das Kabinett am Dienstag ebenfalls sprechen. Willingmann forderte zudem die Kommunen auf, Modellprojekte in Gastronomie und Tourismus zu beantragen, sobald die Notbremse vor Ort nicht mehr gilt. Es handelt sich um staatlich begleitete Öffnungsversuche - etwa für Hotels. „Wir sollten da noch mehr machen“, forderte Willingmann. „Ich halte das für lohnenswert.“

Bei der Wiederbelebung der Branche setzt Sachsen-Anhalt auch auf Gäste, die über die Landesgrenzen kommen. Die Landesmarketinggesellschaft IMG fährt nun eine 200.000-Euro-Kampagne unter dem Titel „Echt schön“ und einem neuen Multimedia-Magazin, um Touristen anzulocken. Willingmann sagte: „Ich teile die These des nachholenden Konsums: Die Leute werden verpasste Dinge nachholen und dazu gehört auch Urlaub.“

Tourismus im Harz steht in den Startlöchern

Der Harz bereitet sich darauf vor. Sobald die Zahlen es zulassen, seien Tourismus-Modellprojekte im Freien geplant, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU): Er denke an die Hängebrücke an der Rappbodetalsperre und die Westernstadt „Pullman City“ in Hasselfelde. „Wir werden auch beantragen, dass einige Saunen, Hallen- und Freibäder wieder öffnen dürfen, mit Abstand- und Hygieneregeln“, so Balcerowski. „Wenn man Schnelltests dazunimmt, ist das sicherer als letztes Jahr.“ Er rechne damit, dass sein Landkreis Ende Mai oder Anfang Juni die Notbremse lösen könne. „Es geht rapide nach unten“, so der Landrat. „Da bin ich mir sicher, das ist kein Zweckoptimismus.“

Das Gastronomie- und Hotelgewerbe begrüßte Willingmanns Pläne - zugleich klagt sie über Planungsunsicherheit. „Wir haben aktuell viele Anfragen, wann Biergärten und Hotels wieder öffnen“, sagte Michael Schmidt, Landeschef des Branchenverbands Dehoga. „In den Hotels gibt es Buchungsanfragen für Juni, Juli und August.“ Er kritisiert aber: Die Bundesnotbremse in jetziger Form sei falsch, da sie gute Planung unmöglich mache.

„Bei Inzidenzen um die 60 kann ich sicher planen - bei höheren Werten, wie jetzt in der Übergangszeit, geht das aber nicht“, so Schmidt. Viel zu hoch sei die Gefahr, dass die Infektionszahlen innerhalb eines Tages wieder über 100 kletterten - und er sofort schließen müsse. „Wer traut sich da, für vollen Betrieb einzukaufen?“ Viele Kollegen würden erst öffnen, wenn die Inzidenzen im „sicheren Bereich“ lägen. Willingmann forderte eine Verlängerung der Corona-Hilfsprogramme für die Branche. (mz)