Nach der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt gewinnen rechtsextreme Politiker an Macht. Manche waren einst in Neonazi-Gruppen aktiv. Experten warnen jetzt vor Normalisierung.

Wie rechtsextreme Kräfte in Sachsen-Anhalts Kommunalpolitik an Macht gewinnen

Magdeburg/MZ - Im Wahlkampf präsentierte sich Laurens Nothdurft als seriöser Kommunalpolitiker von nebenan. Sakko, Schlips und Brille: Der 43-jährige Rechtsanwalt sei in der Vergangenheit viel herumgekommen und habe „einiges erlebt“ – so schrieb es der AfD-Politiker über sich selbst, als er bei der Kommunalwahl Anfang Juni für den Dessau-Roßlauer Stadtrat und den Ortschaftsrat von Roßlau kandidierte.

Was Nothdurft damals nicht schrieb: Dass er in der Vergangenheit überaus aktiv in rechtsextremen Strukturen war. Der Jurist war einst Führungskader der neonazistischen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ), die Kinder und Jugendliche militärisch und ideologisch drillte. Die HDJ galt als so gefährlich, dass das Bundesinnenministerium sie 2009 verbot. Die Behörden waren überzeugt, dass die HDJ eine „neonazistische Elite“ heranziehen wollte.

Früherer HDJ-Führungskader wird zum Ortsbürgermeister in Roßlau gewählt

Heute, 15 Jahre später, ist Nothdurft in politischer Verantwortung. Vor Tagen wurde er zum Ortsbürgermeister in Roßlau gewählt, im Juni war er über die „Bürgerliste“ in das Kommunalparlament eingezogen. In geheimer Wahl für das Ortsbürgermeister-Amt stach Nothdurft den früheren Dessauer Oberbürgermeister Klemens Koschig (parteilos) aus. Auch im Stadtrat ist der Ex-HDJ-Funktionär nun vertreten. Im Wahlkampf hatte Nothdurft MZ-Anfragen zu seiner rechtsextremen Vergangenheit inhaltlich unbeantwortet gelassen. „Meine Biografie ist öffentlich bekannt“, sagte er. „Für Vorhalte über zwei Jahrzehnte zurückliegender Sachverhalte ist kein Raum.“ Nothdurft arbeitet für die AfD-Fraktion im Landtag in Magdeburg.

Es ist nicht der einzige Fall, in dem extrem rechte Politiker seit Juni Macht in Sachsen-Anhalts Kommunalpolitik gewonnen haben. In Gohrau, einem Ortsteil von Oranienburg-Wörlitz (Kreis Wittenberg), wurde mit Benjamin Focke ein Kandidat der NPD-Nachfolgepartei „Die Heimat“ zum Ortsvorsteher gewählt. Die rechtsextreme Partei steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes – allerdings fand sich in Gohrau kein anderer Kandidat zur Wahl. Und im Stadtrat Bitterfeld-Wolfen haben sich die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der rechtsextremen AfD verschoben: Als stärkste Kraft kann die Partei dort künftig theoretisch Mehrheiten mit der Fraktion „Pro Bitterfeld-Wolfen“ bilden. Ein Musterbeispiel dafür legte die AfD vor Tagen vor, als sie Henning Dornack statt David Körber (CDU) zum Stadtratschef wählte.

Extremismusexperte warnt vor Normalisierung rechtsextremer Politik

Ebenfalls auffällig: Im Stadtrat Dessau-Roßlau lässt AfD-Politiker René Diedering aktuell vorerst sein Amt als Fraktionschef ruhen. Hintergrund sind Vorwürfe, er sei zum Zeitpunkt seines Parteieintritts Mitglied der NPD gewesen. Diedering bestreitet die Vorwürfe.

Der Machtzuwachs rechtsextremer Kräfte in der Kommunalpolitik besorgt langjährige Beobachter. „Die Brandmauer bröckelt von unten“, sagt der Extremismusexperte David Begrich des Vereins Miteinander. Er beobachte im Umgang mit der AfD eine „Erosion der Abgrenzung“ in Kommunalparlamenten. Er warnt daher: „In dem Moment, in dem ich die AfD in politische Entscheidungsprozesse einbinde, auch über Wahlämter, da ist die Wirkung klar: Die Partei wird weiter normalisiert.“ Sachsen-Anhalts AfD ist seit Ende 2023 als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Dass andere politische Kräfte nun offenbar dennoch mit Vertretern der rechtsextremen Partei in Kommunalparlamenten kooperieren, „hat viel mit dem politischen Verständnis vor Ort zu tun“, so Begrich. „Da wird gesagt: Wir sind hier ja nicht im Landtag, wir machen hier nicht die große Politik, sondern nur Sachpolitik.“ Viele Kommunalpolitiker würden sich zudem seit Jahrzehnten kennen. Allerdings: Begrich sieht in der Normalisierung der AfD und anderer rechtsextremer Kräfte in der Lokalpolitik eine Gefahr. „Das Bröckeln der Brandmauer wird irgendwann auch für die Landespolitik Folgen haben.“ Sachsen-Anhalts AfD träumt seit dem Sieg bei der Kommunalwahl bereits vom Einzug in die Staatskanzlei 2026.

AfD-Landeschef Kalbitz flog 2020 noch wegen HDJ-Vorwürfen aus der Partei

Mit Blick auf Nothdurfts Wahl in Roßlau sagt Begrich: „Ich glaube, vor 15 Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen: dass jemand, der Mitglied einer rechtsextremen Partei ist und aus einer rechtsextremen Organisation kommt, gewählt wird.“ Was hat sich seither geändert? „Das hat viel mit dem Habitus zu tun und mit bürgerlichem Auftreten“, glaubt Begrich. Vielfach herrsche noch die Vorstellung, dass Rechtsextremisten stets Bomberjacke und Springerstiefel trügen. Teils gebe es in der Lokalpolitik auch eine „Ermüdung und Unwilligkeit“, sich mit rechtsextremen Hintergründen von Wahlkandidaten zu beschäftigen. „Davon profitiert die AfD“, so der Experte.

Was den Fall Nothdurft besonders macht: Selbst in der AfD galt die HDJ lange als rotes Tuch. So flog Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz 2020 aus der Partei, weil er eine frühere HDJ-Mitgliedschaft verschwiegen haben soll. Zudem gilt AfD-intern eigentlich eine „Unvereinbarkeitsliste“ für frühere Aktivisten des Neonazi-Verbands. Aber: Für Nothdurft machte Sachsen-Anhalts AfD-Spitze eine Ausnahme. Das sei in der Partei auch nicht umstritten, sagte AfD-Landeschef Martin Reichardt jüngst der MZ: „Er macht gute Arbeit in der Fraktion.“