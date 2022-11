Wie Michèle Siebmann plötzlich Schäferin wurde

Wormsleben - Wormsleben/MZ - Elli kann es kaum erwarten. Die schwarzbraune Hütehündin wartet auf das Kommando, um endlich von der Ladefläche des Pick-ups springen zu dürfen. Zuerst muss aber der Stromzaun ausgeschaltet werden, dessen leises Knacken man alle paar Sekunden hören kann. „Habt ihr gut geschlafen?“, fragt Michèle Siebmann ihre Schafe, während sie die große Batterie ausschaltet. Elli stupst sie am Bein. Sie will auf die vom dicken Nebel umhüllte Weide. Siebmann streichelt ihre Hündin, dann hebt sie den Elektrozaun ein Stück an, damit Elli hindurchschlüpfen kann.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.