Katja Pähle (SPD): Entscheidend für die Zukunft unseres Landes ist: Wir dürfen kein Billiglohnland bleiben. Bei den Wirtschaftsstrukturen hat sich schon viel getan; dank hochwertiger Neuansiedlungen und vieler Start-ups ist Sachsen-Anhalt längst keine „verlängerte Werkbank“ mehr. Aber das Lohngefälle zwischen West und Ost sorgt immer noch dafür, dass junge Menschen nach Ausbildung oder Studium in anderen Ländern eine Perspektive suchen. Deshalb müssen wir dieses Lohngefälle überwinden. Dabei sind - in ihrem eigenen Interesse - in erster Linie die Unternehmen gefragt. Aber das Land und die Kommunen müssen bei öffentlichen Aufträgen mit gutem Beispiel vorangehen und dafür sorgen, dass Tariflöhne gezahlt werden. Das Tariftreuegesetz, das die CDU bislang verhindert hat, muss in der nächsten Wahlperiode kommen.

Gutes Geld für gute Arbeit, gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land - so lassen sich junge Menschen in Sachsen-Anhalt halten. Unser Ziel ist aber auch, dass Menschen hierherkommen, um hier zu bleiben, zu studieren, zu arbeiten und zu investieren. Zuwanderung macht Sachsen-Anhalt wirtschaftlich stärker, unsere Städte und Dörfer attraktiver und leistungsfähiger. Dabei macht es für uns keinen Unterschied, ob Menschen aus Radebeul, Duisburg, Belgrad oder wo auch immer kommen. Inzwischen sind auch viele Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Das ist ein Gewinn für unser Zusammenleben.

(Foto: dpa)