Wie extrem Corona das Studenten-Leben im Land umgekrempelt hat

Merseburg - Die Welt von Lucien Dupont ist klein geworden. Von seinem Arbeitsplatz zum Bett ist es nur ein Schritt. In die schmale Küchenzeile braucht er zwei. Küche, Bett, Bad, Schreibtisch. Gerade einmal 14 Quadratmeter misst das Wohnheimzimmer des 19-Jährigen in Merseburg (Saalekreis). Aus seiner Heimat Sachsen ist er hierher gezogen, um an der Hochschule Wirtschaftsinformatik zu studieren. Um neue Menschen kennen zu lernen, mit Kommilitonen die Freiheit vor der Arbeitswelt zu genießen. Doch sein Studium findet derzeit vorwiegend auf dem quadratischen Grundriss seines Zimmers statt. „So habe ich mir das nicht vorgestellt“, sagt Lucien.

Der 19-Jährige ist einer der über 50.000 Studierenden in Sachsen-Anhalt. Es ist sein viertes Semester - und er erlebt gerade bereits sein drittes Corona-Halbjahr. Die meisten Studierenden verbringen die Pandemiezeit am Bildschirm statt im Hörsaal. Laut Wissenschaftsministerium in Magdeburg findet die Lehre an den Hochschulen aufgrund des Infektionsschutzes derzeit überwiegend digital statt. Die Fernlehre nehme in der Pandemie eine wichtige Rolle ein, sagt Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Die Hochschulen hätten das bislang gut gestemmt. „Sie wird die Präsenzlehre jedoch keineswegs ersetzen“, betont der Minister.

Umstellung von Hörsaal auf Computer: Lernen nur am Rechner

Lucien Dupont bricht am Mittag zu einem Spaziergang über den Campus der Merseburger Hochschule auf. Die drei Wohnblocks des Studentenheims mit je rund 100 Appartements umrahmen einen kleinen Park. Ein leichter Wind zieht über das Gelände. Es ist menschenleer. Normalerweise träfen sich hier zu dieser Zeit Gruppen von Studierenden, sie quatschten über den neuen Prof, die nächste Klausur. Doch jetzt seien die meisten auf ihren Zimmern, erzählt Lucien. Andere sind wieder zu ihren Eltern gezogen. Das spart Geld. Und Treffen sind ja ohnehin kaum möglich. „Es spielt sich alles am Rechner ab“, sagt Lucien. Er zieht den Reißverschluss seiner grau-grünen Jacke zu und stapft in Richtung Hochschule. Beine vertreten.

Die Umstellung von Hörsaal auf Computer hinterlässt ihre Spuren: Die digitale Lehre sei eine spürbare Mehrbelastung, sagt Pascal Radowski. Der 25-Jährige ist Sprecher der Studierendenrätekonferenz Sachsen-Anhalt. Schlechte Internetverbindungen, unzureichende Aufbereitung des Lernstoffs - all das fordere deutlich mehr Konzentration, sagt Pascal. Noch einschneidender seien indes die fehlenden sozialen Kontakte. „Es gibt Studierende, die haben ihre Uni noch nicht einmal von innen gesehen. Das ist krass.“

Lucien ist mittlerweile an der Hochschule angekommen. Wenige hundert Meter trennen sein Zimmer von den Hörsälen. Der massive, u-förmige Bau aus Glas, Beton und Stahl überragt die umliegenden Gebäude. „In die Richtung kommt nicht mehr viel“, sagt Lucien und zeigt zur Stadtgrenze. Der Campus liegt abseits des Merseburger Zentrums. Der Komplex aus Lehr-, Wohn- und Wirtschaftsgebäuden gleicht einer kleinen Stadt. Auf der Treppe zum Hauptgebäude formen weiße Lettern das Wort „Home“ - Zuhause. Doch es ist niemand zu sehen. Nur das Knattern eines Rasenmähers dröhnt aus der Ferne. Der Campus ist zur Geisterstadt geworden.

„Das ist schon demotivierend“, sagt Lucien und wendet den Blick vom Hauptgebäude ab. Was ihm am meisten fehlt: das Zusammensein mit seinen Kommilitonen, der Austausch über die Vorlesungen, die kleinen Begegnungen in der Mensa. In seinem ersten Semester - vor der Pandemie - habe er noch Kontakte knüpfen können. Seitdem? Nichts. „Dabei macht das das Studium doch aus.“

Die Isolation in der Pandemie sei für viele Studierende zunehmend auch eine emotionale Belastung, sagt Studierendenvertreter Pascal. „Einsamkeit spielt dabei eine große Rolle.“ Laut Studierendenrätekonferenz ergab eine Umfrage an der Hochschule Magdeburg-Stendal zwischen Ende März und Anfang April, dass sich rund jeder Vierte in der Pandemie häufig oder dauerhaft depressiv fühlt. „Das ist kein freches Meckern - wir haben ernste Probleme.“ Gut die Hälfte gab zudem an, dass die Pandemie-Situation ihre Konzentrationsfähigkeit und die Lernmotivation stark beeinträchtigt. Für Pascal ein alarmierendes Signal: „Je länger das andauert, desto mehr sinkt auch die Leistungsfähigkeit.“ Vor allem Menschen, die frisch an eine Hochschule kämen, fehle oft die soziale Anbindung.

So ist es Valentin ergangen. Der 20-Jährige heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. Im Sommer zog er aus Hessen nach Halle, um hier an der Universität Biochemie zu studieren. In eine Stadt, in der er niemanden kennt, keine Freunde hat. „Da findet man keinen Anschluss“, sagt Valentin. So verbrachte er sein erstes Semester fast ausschließlich am Schreibtisch, klickte sich durch Videovorlesungen. „Mein Hintern tat schon weh.“ Zum Ausgleich setzte er sich manchmal in die Straßenbahn und erkundete Halle auf eigene Faust. „Ich habe mich sehr allein gefühlt.“ Auch der Lernstoff bereite ihm Probleme, sagt Valentin. Mathematik sei nicht seine größte Stärke, die Zulassung zum Studium sei ihm nur knapp gelungen. Also muss er büffeln: „Ich habe die ganzen Winterferien nur am Laptop gesessen.“

Auch Lucien in Merseburg ächzt unter der Fernlehre. Seine Zensuren hätten sich in der Pandemie im Schnitt um eine halbe Note verschlechtert, erzählt er. Einige Kommilitonen verließen nicht einmal das Bett, um die Veranstaltungen zu verfolgen. „Es macht eben einen Unterschied, ob man die Personen direkt vor sich hat“, sagt Lucien.

Wunsch nach Präsenzlehre: Lucien: „Büros sind ja auch offen“

Sein Eindruck: Das Empfinden der Studierenden wird in der öffentlichen Diskussion nicht genug thematisiert. Er wünscht sich eine teilweise Rückkehr zur Präsenzlehre - etwa mit Hygienekonzepten und halber Gruppenstärke. „Die Großraumbüros sind ja auch offen“, kritisiert Lucien.

Laut Landeswissenschaftsministerium können Universitäten und Hochschulen in Sachsen-Anhalt Präsenzveranstaltungen in der Pandemie grundsätzlich nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt abhalten. An den meisten Studienstandorten herrscht jedoch ein reges Infektionsgeschehen - im Saalekreis etwa lag die Inzidenz zuletzt bei 243, in Halle bei 193. Ein nahes Ende der Fernlehre scheint da unwahrscheinlich.

Lucien ist inzwischen zurück im Wohnheim in Merseburg angekommen. In den nüchternen, weiß-gestrichenen Gängen des Wohnblocks reihen sich die grauen Türen zu den Ein-Zimmer-Apartments aneinander. Es ist still. Um dieser bedrückenden Stille zu entfliehen, verbringe er zunehmend Zeit im Haus seiner Eltern nahe Dresden, erzählt Lucien. Dort habe er wenigstens Kontakt zu seiner Familie. Dann schließt Lucien die Tür zum Wohnheim auf. Die nächste Videovorlesung beginnt gleich. Das Thema: Digitalisierung von Geschäftsprozessen. „Das hat ja jetzt mehr Relevanz als je zuvor“, sagt Lucien und zieht die Tür hinter sich zu. Den Rest des Tages wird er allein in seinem Zimmer verbringen - Wand an Wand mit seinen Mitstudenten. (mz/Max Hunger)