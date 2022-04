Wie die Krise Zoos in Sachsen-Anhalt belastet

Weniger Besucher und fehlende Einnahmen: Die Corona-Krise trifft vor allem die großen Tierparks in Sachsen-Anhalt hart. Doch es gibt auch Gewinner.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen hatte auch der Bergzoo in Halle mit schwindenden Besucherzahlen zu kämpfe.

Halle (Saale)/MZ - Zoos und Tierparks in Sachsen-Anhalt haben in der Corona-Krise hohe finanzielle Verluste erlitten. Vor allem die größten Einrichtungen in Halle und Magdeburg hat der Besucherrückgang im vergangenen Jahr hart getroffen.