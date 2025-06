Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag vor Schauern, Gewittern und Sturmböen in Sachsen-Anhalt. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen deutlich an.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt ist nach Pfingsten noch unbeständig. Am Dienstag drohen erneut Gewitter. Ab Mittwoch kommt langsam, aber sicher, der Sommer zurück.

Wetter am Sonntag in Sachsen-Anhalt: Viele Wolken, Schauer und örtliche Gewitter

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt. Ab den Mittagsstunden zieht von Westen her Regen auf. Am Nachmittag drohen dann Schauer und Gewitter mit Sturmböen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad an. In der Nacht zu Mittwoch klingen die Schauer dann ab. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu acht Grad an.

Am Mittwoch zeigt sich im Verlauf ab Nachmittag die Sonne. Es bleibt bei Temperaturen von bis zu 29 Grad trocken. In der Nacht zu Donnerstag liegen die Tiefstwerte dann zwischen neun und fünf Grad.

Wetter am Dienstag in Sachsen-Anhalt: Schauer, Gewitter und Sturmböen erwartet

Am Donnerstag bleibt es sonnig. Nur einzelne Quellwolken verdunkeln den Himmel über Sachsen-Anhalt kurzzeitig. Die Temperaturen liegen im Harz zwischen 19 und 22 Grad, in den weiteren Teilen des Bundeslandes zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte dann auf bis zu sieben Grad ab.

Am Freitag zeigt sich häufig die Sonne über Sachsen-Anhalt. Das Thermometer klettert auf bis zu 29 Grad. In der Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte dann auf bis zu elf Grad ab.