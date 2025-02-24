Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Anfang September von seiner ungemütlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern.

Magdeburg/Halle (Saale). – In Sachsen-Anhalt wird es Anfang September zwar recht warm, jedoch drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Starkregen und Gewitter.

Wetterdienst warnt vor Starkregen und Gewittern in Sachsen-Anhalt

Am Dienstag droht erneut Starkregen sowie ab dem Nachmittag örtlich Gewitter. Auch vor Windböen warnt der Wetterdienst. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zu Mittwoch sinken diese dann auf bis zu acht Grad ab. Vereinzelt kann es besonders im Norden Sachsen-Anhalts zu Regen kommen.

Auch interessant: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch bleibt es bei Höchstwerten zwischen 18 und 26 Grad wechselnd bewölkt. Auch die Sonne zeigt sich ab und an. Der DWD rechnet allerdings mit kaum Niederschlag. In der Nacht zu Donnerstag kann es dann teilweise leicht regnen. Die Temperaturen sinken auf bis zu elf Grad ab.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Prognosen sagen viele Wolken voraus

Am Donnerstag ist der Himmel über Sachsen-Anhalt erneut mit einigen Wolken bedeckt. Jedoch zeigt sich auch ab und an die Sonne. Im Süden drohen bei Höchstwerten von bis zu 28 Grad am Abend Regenschauer. Auf dem Brocken herrschen Sturmböen. In der Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu zehn Grad ab. Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen.

Am Freitag ziehen erneut Schauer und Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 23 Grad. In der weitgehend niederschlagsfreien Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf bis zu sieben Grad ab.