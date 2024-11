Der Brocken ist durch den Schneefall der letzten Tage zu einer Winterlandschaft geworden. Die Schneefallgrenze in Sachsen-Anhalt wird laut Wetterexperten noch in dieser Woche weiter sinken. Es droht Sturm.

Magdeburg/Halle (Saale). - Langsam, aber sicher zieht der Winter in Sachsen-Anhalt ein. Der Brocken ist bereits von Schnee bedeckt.

Die Temperaturen sinken genauso wie die Schneefallgrenze laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in dieser November-Woche weiter ab.

Lesen Sie auch: Sturmwarnung am Brocken - Schmalspurbahnen fahren nicht

DWD-Warnung vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag eine amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 für ganz Sachsen-Anhalt herausgegeben.

Die Warnung gilt aktuell von Dienstag, 19.11.2024, 10 Uhr bis 20 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert wird.

Lesen Sie auch: Vorsicht, spiegelglatte Straße! B244 bei Elbingerode im Harz nicht befahrbar

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schnee, Frost, Eis und Gewitter angekündigt

Auch interessant: Wintereinbruch schon im November - Gefahr vor Schneechaos und Eisregen

Am Dienstag bleibt es bei bis zu elf Grad laut DWD mit teils starkem Regen bewölkt. Am Vormittag droht im Harz Schneefall. Auch in der Altmark wird es teils bis zum Abend gebietsweise schneien. Örtlich sind Gewitter und Sturmböen möglich. Auf dem Brocken droht ein Orkan. Dabei treten in der Spitze Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 123 Kilometern pro Stunde auf. Es besteht die Gefahr, dass Äste und größere Gegenstände herabfallen können.

Lesen Sie auch: Orkan rund um den Brocken: Was Wanderer und Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen jetzt beachten sollten

Der Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken wurde eingestellt, wie die Harzer Schmalspurbahnen mitteilten. Erst am Mittwoch will die Bahn dort wieder den Betrieb aufnehmen.

Die Tiefstwerte in der Nacht zu Mittwoch liegen zwischen zwei und null Grad. Es herrscht Glättegefahr vor allem im Harz.

Am Mittwoch selbst werden erneut Regen- und Schneeschauer erwartet. Im Harz drohen Minusgrade. In der Nacht zu Donnerstag kommt es dann laut DWD zu Schneefall und Glätte.

Lesen Sie auch: Neue strenge Winterreifenpflicht: Bußgelder bei alten M + S-Reifen drohen

Am Donnerstag schneit und regnet es bei Temperaturen zwischen minus zwei bis vier Grad erneut. Je nach Höhenlage droht Schneeregen oder Regen. Für den Brocken wird schwerer Sturm vorhergesagt. In der Nacht zu Freitag dann erneut Schneeschauer in Sachsen-Anhalt. Bei Temperaturen zwischen einem und minus drei Grad droht Glätte.

Am Freitag selbst liegen die Temperaturen zwischen zwei und vier, im Harz bei minus einem und zwei Grad. Der DWD erwartet Schneeregen und vereinzelte starke Sturmböen, besonders auf dem Brocken.

In der Nacht zu Samstag erneut Schneeschauer. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und minus drei Grad. Es droht erneut Glätte.