Das Wetter wird Ende Februar in Sachsen-Anhalt wechselhaft. Zu Beginn der Woche ist es noch recht warm für diese Jahreszeit. Danach droht dann jedoch Schnee.

Sehr milde Temperaturen am Wochenanfang – Schnee und akute Glättegefahr ab Mittwoch

Ende Februar wird das Wetter in Sachsen-Anhalt eher wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). - April-Wetter ist Ende Februar in Sachsen-Anhalt angesagt. Ist es Anfang der Woche noch sehr mild, rechnet der Deutsche Wetterdienst im Verlauf mit Schnee.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schwere Sturmböen auf dem Brocken – Schnee ab Mitte der Woche

Am Dienstag selbst bleibt es wechselhaft bewölkt, aber niederschlagsfrei. Es zeigt sich ab und an sogar die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen acht und 13 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bedeckt und regnerisch. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu zwei Grad ab.

Am Mittwoch droht erneut Regen, der im Oberharz mit Schnee vermischt ist. Ab Nachmittag lockert es sich laut dem Wetterdienst auf. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und zehn Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es meist niederschlagsfrei, bei Temperaturen zwischen zwei und minus zwei Grad.

Am Donnerstag selbst regnet es zeitweise etwas. Im Oberharz kann der Regen erneut mit Schnee vermischt sein. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und neun Grad. In der Nacht zu Freitag kann erneut Schneeregen oder Regen auftreten. Die Tiefstwerte liegen zwischen einem und minus zwei Grad. Örtlich droht Glättegefahr.

Am Freitag regnet es hin und wieder über Sachsen-Anhalt. Auch Graupelschauer und Schneeregen erwartet der DWD. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad. In der Nacht zu Samstag ziehen die Schauer langsam ab. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus zwei Grad ab. Es droht erneut Glätte.