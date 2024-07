Am Mittwoch drohen in Sachsen-Anhalt sommerlich hohe Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst hat für mehrere Regionen eine Hitzewarnung herausgegeben. Danach sind schwere Gewitter angekündigt.

Nach Hitze drohen schwere Gewitter in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Mittwoch besonders sonnig. Temperaturen von bis zu 32 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Für mehrere Regionen im Land wurden sogar Hitzewarnungen ausgegeben.

Diese Regionen sind von der Hitzewarnung des DWD betroffen (gilt am Mittwoch von 11 bis 19 Uhr):

Magdeburg

Salzlandkreis

Harz

Mansfeld-Südharz

Anhalt-Bitterfeld

Burgenlandkreis

Saalekreis

Landkreis Wittenberg

Dessau-Roßlau

Halle (Saale)

Wetter in Sachsen-Anhalt: Nach Hitze kommen Gewitter

Ist es am Mittwoch noch richtig heiß in Sachsen-Anhalt, ziehen bereits in der Nacht zu Donnerstag erste Schauer zwischen Harz und dem Burgenland auf. Die Temperaturen sinken auf bis zu 13 Grad.

Am Donnerstag bleibt es laut DWD anfangs zwar noch wolkig, aber auch trocken. Im Tagesverlauf könne es dann zu örtlichen Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad.

Auch in der Nacht zu Freitag klingen die vereinzelten Gewitter nicht ab.

Am Freitag bleiben die Höchstwerte bei bis zu 26 Grad. Vor allem im Süden Sachsen-Anhalts drohen weiterhin Schauer und Gewitter, so der DWD. In der Nacht zu Samstag beruhigt sich das Wetter dann wieder bei Temperaturen zwischen 16 und zwölf Grad.