Nach der Hitze am Mittwoch drohen in Sachsen-Anhalt schwere Unwetter am Donnerstag und Freitag. Der Deutsche Wetterdienst hat für mehrere Regionen eine Gewitterwarnung herausgegeben.

Nach Hitze: Warnung vor schweren Gewittern in Sachsen-Anhalt - Blitze, Hagel, Starkregen erwartet

Nach Hitze drohen schwere Gewitter in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nach der Hitze am Mittwoch folgen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schwere Gewitter in Sachsen-Anhalt. Der DWD gab für mehrere Regionen im Land Warnungen heraus.

Diese Regionen sind von der Unwetterwarnung des DWD betroffen (gilt am Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr):

Landkreis Harz

Salzlandkreis

Anhalt-Bitterfeld

Halle (Saale)

Saalekreis

Burgendlandkreis

Mansfeld-Südharz

Bördekreis

Wetter in Sachsen-Anhalt: Nach Hitze kommen Gewitter

War es am Mittwoch noch richtig heiß in Sachsen-Anhalt, ziehen bereits ab Donnerstagnachmittag und in der Nacht zu Freitag erste Gewitter auf. Vor allem im Süden und Teilen der Mitte werde es zeitweise Starkregen und örtlich Gewitter geben.

In Verbindung mit Gewittern tritt am Donnerstag zunächst lokaler heftiger Starkregen mit Mengen von bis zu 70 l/m² innerhalb von einer bis drei Stunden auf, so die Wetterexperten. Weitere Begleiterscheinungen können kleinkörniger Hagel und Sturmböen von bis zu 80 km/h sein.

In der Nacht zum Freitag gehen die Gewitter laut DWD allmählich in teils mehrstündigen Starkregen über. Dann seien sogar bis zu 80 l/m² innerhalb von wenigen Stunden möglich. Freitagfrüh ziehe der Regen ostwärts ab, heißt es.

Am Freitag werde es anfänglich erneut stark bewölkt, von Nordwesten gebe es dann aber Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 bis 24 Grad.