Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht eine sonnige und zunehmend heiße Wetterwoche bevor. Die Temperaturen steigen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf bis zu 37 Grad an.

Am Montag scheint bei nur wenigen Wolkenfeldern die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 30 Grad, im Harz auf 23 bis 27 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist wolkenlos, in der Altmark ziehen teils dünne Schleierwolken durch.

Viel Sonnenschein prägt auch den Dienstag. In der Altmark und in der Börde können zeitweise dünne Schleierwolken den Himmel zieren. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 30 und 32 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst klar, später ziehen aus Westen hohe Wolkenfelder auf. Es bleibt niederschlagsfrei.

Es wird heiß in Sachsen-Anhalt: Tropische Nächte stehen bevor

Nach Abzug letzter hoher Wolkenfelder scheint am Mittwoch die Sonne. Es wird heiß, mit Werten zwischen 34 und 37 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 20 bis 15 Grad.

Auch der Donnerstag bringt viel Sonnenschein und extreme Hitze. Die Temperaturen erreichen 35 bis 37 Grad, im Harz 31 bis 34 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen nur wenige Wolken durch und die Temperaturen liegen zwischen 21 und 16 Grad.