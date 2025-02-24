In Sachsen-Anhalt lässt sich die Sonne derzeit nur selten blicken. Zum Wochenende hin bleibt es überwiegend wolkig und kühl.

Magdeburg/Halle (Saale). – Auch in den nächsten Tagen ist die Sonne in Sachsen-Anhalt Mangelware. Durch ein Tiefdruckgebiet kommt feuchte und kühle Luft in den Süden des Landes. Die Temperaturen klettern kaum bis 20 Grad Celsius.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen auf dem Brocken erwartet

Am Donnerstag, dem 25. September, startet der Tag wolkig bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf kann es im südlichen Sachsen-Anhalt regnen. Die Temperaturen erreichen 13 bis 16 Grad, im Harz sowie im Süden des Landes bleiben sie mit 7 bis 12 Grad deutlich niedriger. Der Nordost- bis Ostwind weht mäßig, zeitweise mit Böen. Auf dem Brocken sind Sturmböen möglich.

In der Nacht zu Freitag, dem 26. September, bleibt es stark bewölkt mit zeit- und gebietsweisem Regen. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 10 Grad. Es weht ein schwacher Nordost- bis Ostwind. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Kurz vor dem Wochenende wolkig und kühl

Am Freitag, dem 26. September, ist die Sonne kaum zu sehen. Es ist wolkig bis stark bewölkt. Vereinzelt kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Mit Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad bleibt es im Harz auch am Freitag kühler. Es weht schwacher mit mäßiger Ostwind.

In der Nacht zu Samstag, dem 27. September, bleibt es wechselhaft mit gebietsweisem Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. Es weht ein schwacher Ostwind.

Regenfreier Start ins Wochenende

Der Samstag, dem 27. September, startet zunächst bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 16 und 19 Grad, im Harz um die 13 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

Der Sonntag, dem 28. September, startet heiter bis wolkig. Im Süden des Landes sowie im Harz kann es am Vormittag zu hochnebelartiger Bewölkung kommen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 16 und 20 Grad, im Harz um die 13 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

Die Nacht zu Montag, 29. September, ist nur gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad bei leichtem Wind.