Sonniger Start in die Woche – Nachts gibt es den ersten Frost

Der Herbst hält so langsam Einzug in Sachsen-Anhalt, was sich auch bei den Temperaturen bemerkbar macht.

Magdeburg/Halle (Saale). – Die neue Woche beginnt in Sachsen-Anhalt sonnig und heiter. Beeinflusst durch ein Hochdruckgebiet, gelangt mäßig warme Luft ins Land. Wer jedoch mit Temperaturen über der 20-Grad-Marke rechnet, wird enttäuscht.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Woche startet ohne Regen und milden Temperaturen

Am Montag, dem 29. September, ist es heiter und nur gebietsweise wolkig. Regen ist laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht zu erwarten. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 16 und 19 Grad Celsius, im Harz zwischen 12 und 16 Grad. Es weht ein leichter Südost- bis Ostwind.

Die Nacht zum Dienstag, dem 30. September, bleibt ebenfalls niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 4 und 7 Grad.

Wetter in der Wochenmitte wechselhaft und zunehmend kühler

Am Dienstag, dem 30. September, präsentiert sich das Wetter wechselhaft und ohne Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad, im Harz zwischen 10 und 13 Grad.

Die Nacht zu Mittwoch, dem 1. Oktober, bleibt es teils klar. Teilweise ziehen lockere Wolkenfelder über Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 1 und 4 Grad, was in den Morgenstunden gebietsweise zu Nebelfeldern führen kann. Je nach Region kann es in Bodennähe bereits den ersten Frost geben.

Erster Frost kann in der Nacht auftreten

Am Mittwoch, dem 1. Oktober, gibt es laut DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Mit Regen wird nicht gerechnet. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad, im Harz mit 7 bis 12 Grad wieder etwas kühler.

Auch die Nacht zu Donnerstag, dem 1. Oktober, bleibt regenfrei. Die Temperaturen sinken auf 1 bis 4 Grad. In Bodennähe kann es sogar -2 Grad Celsius und Frost geben. Gegen Morgen gibt es gebietsweise Nebel.