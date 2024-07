Das Wetter am Dienstag wird in Sachsen-Anhalt weitgehend sonnig, am Nachmittag ziehen jedoch teils heftige Gewitter über Teile des Landes. In der Nacht zu Mittwoch wird es erneut ungemütlich.

Hier drohen jetzt und in der Nacht zu Mittwoch erneut Gewitter in Sachsen-Anhalt

Wetter am Dienstag

In Sachsen-Anhalt drohen in der Nacht zu Mittwoch Gewitter. Ein Blitz leuchtet über der Landschaft mit einem blühenden Sonnenblumenfeld.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nachdem sich am Dienstag das Wetter in Sachsen-Anhalt größtenteils freundlich und warm gezeigt hat, zogen am Nachmittag örtlich Gewitter auf.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verschickte am Nachmittag Warnungen und sagte vor allem für den Norden Landes heftige Gewitter und teils starke Niederschläge voraus.

In diesen Regionen warnt der DWD aktuell vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4):

Stadt Magdeburg (bis 19.30 Uhr)

Kreis Stendal (bis 19.30 Uhr)

Salzlandkreis (bis 19.30 Uhr)

Kreis Jerichower Land (bis 19.30 Uhr)



Altmarkkreis Salzwedel (bis 18.30 Uhr)

Landkreis Börde (bis 18.30 Uhr)

Landkreis Harz (bis 18.30 Uhr)

In den betroffenen Regionen bestehe die Gefahr, durch Blitzschlag, umstürzende Bäume oder herabfallende Gegenstände verletzt zu werden. Zudem kann es örtlich zu Überflutungen von Straßen oder Unterführungen kommen. Es besteht die Gefahr von Aquaplaning, heißt es in den Mitteilungen des DWD.

Wetter am Dienstag in Sachsen-Anhalt: Am Abend Gewitter

Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad, im Harz zwischen 18 und 25 Grad. Zum Teil werde es starke Böen geben, besonders im Harz rund um den Brocken.

Die Nacht zum Mittwoch beginnt zunächst gering bewölkt, später ziehen mehr und mehr Wolken auf. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 13 Grad Celsius.