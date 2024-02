Das Wetter in Sachsen-Anhalt ist dieser Tage ungemütlich. Bei niedrigen Temperaturen kommt es zu Regen und vereinzelt Schnee. Die aktuelle Wetterlage sorgt zudem dafür, dass an einigen Flüssen die Meldegrenze für Hochwasser überschritten wurde.

Magdeburg - Am Donnerstag gibt es ab dem Nachmittag Regen und Schnee in Sachsen-Anhalt. Oberhalb von 400 bis 600 Metern bleiben dabei bis zu acht Zentimeter Neuschnee liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Für den Harz kündigt der DWD bis Freitagabend eine Dauerregenmenge von 60 Liter pro Quadratmeter seit Mittwoch an. Auch in anderen Regionen Mitteldeutschlands hinterlässt die aktuelle Wetterlage Spuren. So haben einige Flüsse in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Meldegrenze für Hochwasser überschritten.

In Thüringen liegen die ersten zwei Pegelstände, die die Meldegrenze überschritten haben, an der Saale in der Region Rudolstadt und Saalfeld-Remschütz, so die Hochwassernachrichtenzentrale.

Pegelstände steigen: Kommt es wieder zu Hochwasser in Sachsen-Anhalt?

Die Elbe hat in Sachsen in Riesa und Schöna die Alarmstufe 1 erreicht, wie aus einer Übersicht der Landeshochwasserzentrale hervorgeht. Das ist die niedrigste von vier Alarmstufen.

Die Hochwasserlage war Anfang Januar an vielen Orten in Sachsen-Anhalt angespannt. (Schnitt: Alexander Pförtsch, Kamera: VS-Redaktion/MZ-Redaktion)

In Sachsen-Anhalt haben mehrere kleineren Flüsse im Land die Alarmstufe eins von vier überschritten. Betroffen ist nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz vom Mittwoch vor allem der Harz, aber auch Zuflüsse der Elbe bei Salzwedel und Löben. Die Daten für Sachsen-Anhalt stammen vom Mittwoch, der Tagesbericht für Donnerstag lag noch nicht vor.

Wettervorhersage: Ungemütliches Wetter und niedrige Temperaturen

Die Wetterlage bleibt am Donnerstag ungemütlich. Die Temperaturen klettern auf bis zu sechs Grad, im Harz auf bis zu vier Grad. Die Nacht auf Freitag ist bedeckt und es gibt zeitweise Regen, Sprühregen und im Oberharz teilweise Schnee bei Tiefsttemperaturen von bis zu null Grad. Für den Brocken wird ein Sturm angekündigt.

Auch der Freitag ist bedeckt und es regnet zeitweise leicht. In der Altmark und auf dem Brocken kann sich der Regen mit Schnee vermischen. Die Höchstwerte liegen zwischen vier Grad in der Altmark und elf Grad im Burgenland. Auf dem Brocken gibt es stürmische Böen.