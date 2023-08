In den kommenden Tagen ist in Sachsen-Anhalt erneut mit Regen zu rechnen. Vor allem auf dem Brocken kann es stürmisch werden. Die aktuellen Aussichten im Überblick.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa - Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwarten in den kommenden Tagen viele Wolken. Am Donnerstag wird es nördlich des Mansfelder Lands und Fläming stark bewölkt mit Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

Wetter: Neue Schauer in Sachsen-Anhalt – DWD warnt vor Sturm auf dem Brocken

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Auf dem Brocken kann es zu Orkanböen von bis zu 120 Kilometer pro Stunde kommen.

Südlich des Mansfelder Lands und Fläming kommt es zu größeren Auflockerungen und Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, im Harz bei 15 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Freitag wird laut der Vorhersage wolkig bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad. Auf dem Brocken könne es zum Anfang der Nacht noch Sturm geben.

Hochwasser-Gefahr: Regen kann Flüsse im Harz anschwellen lassen

Teils kräftige Niederschläge könnten in den kommenden Tagen zu deutlich steigenden Wasserständen in den Harzflüssen Ilse sowie Bode mitsamt ihren Nebenflüssen führen. Die Hochwasservorhersagezentrale gab am Mittwoch eine entsprechende Warnung heraus.

Es ziehe ein Regengebiet durch, in der Nacht zum Donnerstag komme es zu Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Starkregen. Auch in den folgenden Tagen setze sich die wechselhafte Witterung mit Niederschlägen fort.

Lesen Sie auch: Wetter im August - Hundstage - Trübe Aussichten fürs restliche Jahr?

„Bei Eintritt der prognostizierten Niederschläge ist mit einem Anstieg der Wasserführung zu rechnen“, hieß es. Es sei nicht auszuschließen, dass die Alarmstufen 1 und 2 von insgesamt 4 erreicht oder überschritten werden.

An den kleinen Flüssen können Starkregenereignisse rasch gravierende Auswirkungen haben.

Im Video: Das Jahrhundert-Hochwasser 2013 in Sachsen-Anhalt

Das Hochwasser von 2013 ist in Sachsen-Anhalt bis heute unvergessen. (Bericht:Bernd Stiasny/Material: Archiv TV Halle)

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende

Am Freitag wird es stark bewölkt und bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, im Harz bei 15 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Samstag bleibt niederschlagsfrei und wolkig. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad.

Am Samstag wird es wolkig bis stark bewölkt mit wenigen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen den Angaben zufolge bei 20 bis 22 Grad, im Harz bei 15 bis 20 Grad.