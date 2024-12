Magdeburg/dpa - Hoher Luftdruck sorgt am Wochenende in Sachsen-Anhalt für ruhiges, nebeliges und mildes Wetter. Dabei gibt es auch sonnige Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Nach zögernder Nebel- und Hochnebelauflösung scheint am Freitag bei maximal sechs bis acht Grad stellenweise die Sonne. Doch vor allem im Norden bleibt es teils ganztägig neblig-trüb. In der Nacht gehen die Temperaturen auf ein bis minus vier Grad zurück.

Viel Nebel und nur wenig Sonne am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Auch am Samstag herrscht der Vorhersage zufolge in einigen Landesteilen bei um minus einem Grad den ganzen Tag Nebel, in anderen zeigt sich zeitweise die Sonne. Dort können die Temperaturen bis zu plus vier Grad erreichen. Es bleibt niederschlagsfrei.

Der Sonntag wird bei bis zu sechs Grad stark bewölkt, im Süden zeitweise sonnig. Im Harz werden es bis vier Grad. In der Nacht zum Montag gibt es vereinzelt etwas Regen.